¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ³ÚÅ·6-2ÆüËÜ¥Ï¥à(30Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
³ÚÅ·¤¬11°ÂÂÇ6ÆÀÅÀ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¤Ï½é²ó¡¢3ÈÖ¡¦¥Ü¥¤¥ÈÁª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤ËÀèÈ¯¤ÎÆ£°æÀ»Åê¼ê¤¬2ËÜ¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤ÇÍ±òÄ¾µ±Áª¼ê¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3²ó¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼2ÎÝ¤Ç¥Ü¥¤¥ÈÁª¼ê¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ3ÎÝ¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥³Áª¼ê¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ò¤¢¤²¡¢3-2¤ÈµÕÅ¾¡£¤µ¤é¤Ë5²ó¤Ï1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ3ÎÝ¤Ç¹õÀî»ËÍÛÁª¼ê¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢7²ó¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼2ÎÝ¤Ç¤³¤ÎÆüÂç³èÌö¤Î¥Ü¥¤¥ÈÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤ÁÅÀº¹¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï5²ó¤«¤é·ÑÅê¤ËÆþ¤ê¡¢6¿Í¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤ò½é²ó¤Î2ÅÀ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¡¢ÂÇÀþ¤Ï2Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÅçÂçÊåÁª¼ê¤¬5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢6·î¸åÈ¾¤Ë¿·²ÃÆþ¤Î¥Ü¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ï3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£