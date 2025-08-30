◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人(30日、甲子園)

阪神の本拠地・甲子園でスタートした3連戦初戦は、巨人が1点差で逃げ切り勝利。2戦目のスタメンが発表されました。

巨人は前日から野手1人を入れ替え。「8番・センター」でオコエ瑠偉選手を起用しました。さらに打順も入れ替え、岡本和真選手は2018年以来7年ぶりの3番起用となりました。代わって4番には岸田行倫選手を起用。第96代4番となりました。

先発マウンドにあがるのは、井上温大投手。前回登板となった23日のDeNA戦では6回途中無失点で、約3か月ぶりの勝ち星を手にしました。それでも阿部慎之助監督は4勝7敗という成績に「まだ借金があるピッチャーなので、いいピッチャーとは言えない」と厳しいコメント。続けて「とにかくまず自分の借金も返さないといけないと思って、頑張ってほしいですね」とエールを送っており、これに応える好投に期待がかかります。

▽対する阪神のスタメン

1(中)近本光司2(二)中野拓夢3(右)森下翔太4(三)佐藤輝明5(一)大山悠輔6(左)熊谷敬宥7(遊)小幡竜平8(捕)坂本誠志郎9(投)郄橋遥人