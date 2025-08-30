記念撮影に納まるカリー・ウェブ＝８月２９日、東京都内

日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）主催のレジェンズ（シニア）ツアー唯一の公式戦、「ＪＬＰＧＡレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップ」が９月３日から４日間、東名厚木カントリー倶楽部（愛川町）で行われる。

２９日に東京都内で記者会見が開かれ、今大会に参戦する米ツアー４１勝、メジャー７勝の名選手、カリー・ウェブ（オーストラリア）が出席。特別協賛している明治安田生命保険とアンバサダー契約を結んだウェブは「女子ゴルフを盛り上げ、皆さんにその楽しさを広げる活動をしていきたい」と抱負を語った。

同ツアーは４５歳以上の女子プロを対象にしたシニアツアーで、その一戦であるレジェンズチャンピオンシップは今年で１６回目。今大会から出場資格が４０歳に引き下げられ、国際舞台での活躍も見据えて４日間の日程に拡大された。

また、同社はＪＬＰＧＡツアーの全カテゴリーの大会で特別協賛している。塩田信行ブランド戦略部長は「より一層ゴルフを通じて、健康づくりと豊かな地域づくりに貢献していく」と語った。なお、今大会は一般観戦を不可としている。