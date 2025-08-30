８月３０日の札幌１１Ｒ・札幌日刊スポーツ杯（３歳上２勝クラス、芝２０００メートル＝１４頭立て）は、１番人気のミラージュナイト（牡３歳、栗東・辻野泰之厩舎、父バゴ）が、鮮やかにまくって２連勝を決めた。１４年のエリザベス女王杯を勝ったラキシスを母に持つ血統。勝ち時計は２分３秒５（稍重）。

１０番枠から出たなりで前半は９番手に構えた。３コーナー手前から仕掛けて反応良くポジションを押し上げていくと、直線でも脚いろは鈍らずに２着のショウナンサムデイに２馬身差をつけた。

丹内祐次騎手は「ゲートの駐立もよくて、今後に向けて折り合いだけ欠かないように大事に乗りました。終始、楽でした。先頭に立ってふわふわしたけど、まだ伸びしろがあります」と、納得の表情で振り返った。

辻野調教師は「スタートさえ決まればと思っていて、ポジションにこだわらず流れに乗ってくれた。直線で遊んでいたし、心身ともにまだこれから」と評価した。菊花賞（１０月２６日、京都）を目指す可能性については、「本当のパフォーマンスを出せるのは来年以降だと思いますので、馬の状態とオーナーと相談していきたい。（この後は）栗東に連れて帰って、放牧に出す予定です」と話すにとどめた。