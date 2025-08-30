女優の松たか子（48）が30日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。人気アイドルに“クレーム”を入れる場面があった。

「蕎麦を食べる時、音を立てずにすするというのを聞いたことがあります。松さんはなぜお蕎麦を食べる時音を立てずにすするんですか？」というリスナーからメッセージに、松は「鳴るんですよ、私も」と“反論”。「音鳴るんですよ。無音で食べるっていうのを、このスタジオでラジオ番組やってる松村くんっていう人が、いろんなとこでしゃべっちゃって」と映画「ファーストキス」で共演した「SixTONES」の松村北斗にクレームを入れた。

松は「“鳴るんだ”って言ってるのに、ずっと。まさにこのスタジオでしょうかね、しゃべりまくって。鳴るんですよ。ただ、食べるのが早いっていう自覚はあるけど」ともらした。

これに、バラエティーで共演した番組パーソナリティーの「サンドウィッチマン」伊達みきおも「食べるの早かった、帰れマンデーの時も。気づいたら松さんだけなかったもん、蕎麦が。完食して、しかも」。松は「そうでしたっけ？ゆっくり本当は食べなきゃいけないんですけど」と苦笑。

伊達が「早食いなんですか？そもそも」と質問。松は「なんか家系的に。本当ゆっくり食べよう、なきゃいけないと思うんですけど。特にでもお蕎麦は伸びちゃうっていう。しゃべりながら食べられないんですよね、それもあって」と話した。