¡¡´ßÏÂÅÄ¶¥ÎØ¤ÎF2¡Ö¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡×¤¬¡¢31Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡30Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¤Î»³¸ýÍ¥°Í¡Ê30¡á°¦ÃÎ¡¦124´ü¡Ë¤¬²«¿§¤ÎÃ»È±¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Ï½ë¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÆü¡Ê29Æü¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢µÈÅÄÉÒÍÎ¤µ¤ó¤Ï3ÅÙ¸«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£´ßÏÂÅÄ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¤Þ¤À¾å¤²¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÉôÌç¤À¤Ã¤¿¤éÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÁö¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢3¾ì½êÁ°¤ÎËÉÉÜ¤È2¾ì½êÁ°¤ÎÂç³À¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½éÆü5R¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ëÁö¤ê¤ÇÊ¨¤«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£