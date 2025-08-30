´äºêÎÉÈþ¡¡·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï»þÂå·à¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¼ºÇÔÃÌ¡Ö¸«¤ë¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î´äºêÎÉÈþ¡Ê64¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¡¾¼ÏÂ¥â¡¼¥ì¥ÄÅ·¹ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë»Ð¤Î²Î¼ê¡¦¹¨Èþ¡Ê66¡Ë¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤êÅö½é¤Î¼ºÇÔÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ð¤Î¹¨Èþ¤Ï75Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¡×¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ÎÉÈþ¤Ï80Ç¯¡¢»Ð¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð¾ì¡£»ÐËåÆ±»þ½Ð±é¤Ï¡¢¹ÈÇò»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¨Èþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¡ÊÆ´¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÎÉÈþ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿»ä¡¢³Ø¹»¤¬·ù¤¤¡¢ÊÙ¶¯¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤«¤é¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬¤Þ¤¿¡¢°Â°×¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÎÉÈþ¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»öÌ³½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ï½÷Í¥¶È¡£¤½¤ì¤â¡¢»þÂå·à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂæËÜ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¹¾¸Í¤ÎÂë¡Ù¤È¤¤¤¦»þÂå·à¤Ç¡¢»þÂå·à¤ÎÂæËÜ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤é´Á»ú¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ï¤±Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤½¤ó¤Ê¿·¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ï¤±Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¡£¤µ¤é¤Ëº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î¤Ä¤Ö¤·Êý¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Æ¡¢²¿¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢±Ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£¤â¤¦¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¤è¡£¡È½ÐÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç¤ªÁ°¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡£¶ì¤¤¼ºÇÔÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£