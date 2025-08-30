¡Ö81ºÐ¡ª¤ª²½¤±¤Ç¤¹¡ª¡×àÏÂÀ½¥×¥ì¥¹¥ê¡¼á¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡¡89ºÐ²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Èà¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤®¤ëá2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¡ª80Ä¶¤¨¤Æ¤ë¤ªÆó¿Í...¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¼ã¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª
¡¡²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅòÀî¤ì¤¤»Ò(89)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£81ºÐ¤ÎàÏÂÀ½¥×¥ì¥¹¥ê¡¼á¤È¤Î¼ã¡¹¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ìë¤ÎÈøÆ£¥¤¥µ¥ª¤µ¤ó¡¢81ºÐ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¸µµ¤¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼¤Ç¥Ï¥¦¥ó¥É¡¦¥É¥Ã¥°¤ä¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ò²Î¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢8·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅòÀî¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅòÀî¤ì¤¤»Ò¤ÎÌÚÍË½Î¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÈøÆ£¥¤¥µ¥ª¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡8·î¤Ï¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÎÌ¿Æü·î¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÆü·à¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ç¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÈøÆ£¤¬¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ï¥¦¥ó¥É¡¦¥É¥Ã¥°¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈøÆ£¤Ï¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ò·É°¦¤·¤Æ¤ª¤êàÏÂÀ½¥×¥ì¥¹¥ê¡¼á¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀ¨¤¤!80Ä¶¤¨¤Æ¤ë¤ªÆó¿Í¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¼ã¤¹¤®¤ë¡£À¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ³ØÀ¸»þÂåÆÃ¤Ë¡¢Èá¤·¤´ê¤¤¡¢Í§Ã£¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖMR.¥ß¥Ã¥¯¥¸¥ã¥¬¡¼¤ÈÆ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤âÆ±¤¸¡ÄÈøÆ£¥¤¥µ¥ª¤µ¤ó¡Å²Î¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤ÉÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Å¡×¡Ö81ºÐ!¤ª²½¤±¤Ç¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£