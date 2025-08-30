雨の日も安心の撥水仕様！毎日をスマートに彩る【コールマン】のタウンリュックがAmazonで販売中！
日常もアウトドアもこれ一つ！軽快に動ける【コールマン】の小型リュックがAmazonで販売中！
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。女性やキッズでも使いやすいコンパクトサイズ。普段使いはもちろん、散歩や近場への外出、旅行先でのサブバッグとしてなど、幅広いシーンで気軽に使える。
15Lのコンパクトサイズで、普段使いや旅行のサブバッグとしても活躍するデザインになっている。
撥水加工とジッパーフラップで雨の侵入を防ぎ、天候を気にせず使用できる。
多彩なポケットとタブレット収納を備え、荷物を整理しやすく取り出しもスムーズになる。
背面とショルダーベルトにクッション性と通気性を兼ね備えたメッシュ素材を採用している。
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。女性やキッズでも使いやすいコンパクトサイズ。普段使いはもちろん、散歩や近場への外出、旅行先でのサブバッグとしてなど、幅広いシーンで気軽に使える。
