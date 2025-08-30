◆九州六大学野球秋季リーグ戦第1週第1日 西南大17―2九州大（30日、北九州市民）

今春の全日本大学選手権8強で、リーグ2連覇を狙う西南大が九州大に大勝し好スタートを切った。1回に4点を先制し主導権を握ると、2回には6番奥村玲王（4年・八代）の満塁本塁打が飛び出すなど大量6点を挙げて序盤で大差をつけ勝利を決定づけた。

開幕戦でグランドスラムを放った奥村はこれがリーグ戦初本塁打。「打った瞬間、入ったとわかりました」と一塁へ向かいながら早々と右手をあげた。「右方向へ引っ張れる打者になれと監督からも言われていて、夏の間練習してきました」。165センチ、68キロと小柄ながらウエートトレーニングで筋力をつけ、打撃コーチと内角の球を遠くに飛ばす練習をしてきた成果がこの日、右翼スタンドへ飛び込む満塁弾となって表れた。大学での通算本塁打は3本だが「今月になって3本打ちました」と急成長中だ。

熊本県八代市出身。自宅はソフトバンクの監督を務めた秋山幸二氏の実家のすぐ近くにあり、小中高校と秋山氏と同じ学校に通った。「少年野球の『秋山幸二杯』という大会で秋山さんに会ったことがあります。体がすごく大きくて握手をしてもらった手が大きかった」と郷土のスーパースターの印象を話す。八代高では1番打者として3年夏の熊本大会では4強入りした。

初めて手にしたホームランボールは地元八代市にいる祖父にプレゼントするつもりだ。「おじいちゃんは高校まで毎試合見に来てくれていました。大学の試合は福岡まで見に来られないけど、いつも動画で見てくれているので」といつも応援してくれるおじいちゃんに感謝の気持ちを贈る。

開幕戦の緊張感も21安打の猛打で吹き飛ばし17得点で、1年生を中心につないだ4投手を強力援護した。春は打線の軸だった栗山雅也（4年・東福岡）と伊永大蔵（4年・広島新庄）が故障でスタメンを外れた苦しい状況での大爆発に「オープン戦も打ち勝ってきたので打線好調で開幕戦も勝てた。2人が抜けてもカバーする選手が出てきました」と東和樹監督は快勝にうなずく。目指すのはリーグ2連覇。さらにその先の九州チャンピオンだ。「もう一度、全国に行くためにチームの力になりたい」と奥村は大学ラストシーズンの活躍を誓った。（前田泰子）