¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡×ÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¤ä¸ÍÀÒÊÑ¹¹¡¢²þÌ¾¡Ä¡Ö½÷¤È¤·¤Æ£°¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×40ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÎÀ¼
¥ê¥¾¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¥·¥ç¥Ã¥È¡¡
¡¡ÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä²þÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿40ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾×·âÅª¤Ê¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÚºßÃæ¥¬¥Á¤ÇÃå¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë²Ä°¦¤¤¡£¥ê¥¾¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¢¤¬¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏGENKING.¡£¡Ö¾®Êª¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤Íè¤¿¤éÀäÂÐ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹Ô¤¯¤ÎÄêÈÖ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»Ñ¤ä¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÊÍÎÉþ¤¬ÊÂ¤Ö¼¼Æâ¤Ç¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËåºÎï¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ï¡×¡ÖåºÎï¤À¤Ê¤¡¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡GENKING.¤Ï2018Ç¯¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖµîÇ¯ËÜÍè»º¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤½÷¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¾Á°¤â¸µµ±¡Ê¤²¤ó¤¡Ë¤«¤éº»Æà¡Ê¤µ¤Ê¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÀÒ¤â½÷À¤Ç¤¹¡×¡Ö»Å»ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¢Îø°¦¡£¡È½÷¡É¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ£°¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤ÈÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿GENKING.¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¼«½öÅÁ¡ÖËÍ¤Ï»ä¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡×(ÁÐÍÕ¼Ò)¤òÆ±Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿23Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ö·ÝÌ¾¤ÏGENKING¤«¤é.¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆGENKING.Ì¾Á°¤Ï¡¢ÅÄÃæº»Æà¤«¤éÅÄÃæº´Æà¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þÌ¾¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ÎSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç16¥¥í¥°¥é¥à¸ºÎÌ¤ÎÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£