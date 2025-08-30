10月16日発売の『ポケモンレジェンズZ-A』、事前購入なら14%OFFなんだ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、新しいポケモン勝負が楽しめる10月16日発売予定の『Pokémon LEGENDS Z-A』やSQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）の名作がドット絵と3DCGが融合したグラフィック表現で蘇る『ドラゴンクエストI＆II』など、Nintendo Switch＆Nintendo Switch2の新作ソフトが事前予約でお得に登場しています。
ポケモンシリーズ最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』が14％オフ。今なら事前予約でお得に購入できますよ
Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch
6,153円
（14%オフ）
Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch2
7,016円
（14％オフ）
最大4人まで一緒にプレイ可能。『みんなのGOLF WORLD』『桃太郎電鉄2』などNintendo Switchの新作ソフトで遊び尽くそう！
みんなのGOLF WORLD -Switch 【早期購入特典】プレイアブルキャラクター「パックマン」早期解放権 &「みんなのGOLF WORLD」オリジナルめじるしチャーム(スズキ) 同梱
6,019円
（13％オフ）
ドラゴンクエストI＆II - Switch
6,534円
（15％オフ）
オクトパストラベラー0 -Switch
6,682円
（定価より13％オフ）
ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション -Switch
5,846円
（定価より14％オフ）
桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある 東日本編 西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱
6,515円
（定価より18％オフ）
＞＞Nintendo Switchの事前予約受付中ソフト一覧を見る
『ドラゴンクエストI＆II』が事前予約で15％オフ。スクウェア・エニックスの名作をNintendo Switch2でプレイしよう！
ドラゴンクエストI＆II - Switch2
6,534円
（定価より15％オフ）
オクトパストラベラー0 -Switch2
6,534円
（定価より15％オフ）
ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション Nintendo Switch 2 Edition -Switch2
5,846円
（定価より14％オフ）
桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱
7,820円
（定価より13％オフ）
＞＞Nintendo Switch2の事前予約受付中ソフト一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年8月30日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「AmazonスマイルSALE」