Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、新しいポケモン勝負が楽しめる10月16日発売予定の『Pokémon LEGENDS Z-A』やSQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）の名作がドット絵と3DCGが融合したグラフィック表現で蘇る『ドラゴンクエストI＆II』など、Nintendo Switch＆Nintendo Switch2の新作ソフトが事前予約でお得に登場しています。

ポケモンシリーズ最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』が14％オフ。今なら事前予約でお得に購入できますよ

Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch 6,153円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition（ポケモン レジェンズ ゼットエー） -Switch2 7,016円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

最大4人まで一緒にプレイ可能。『みんなのGOLF WORLD』『桃太郎電鉄2』などNintendo Switchの新作ソフトで遊び尽くそう！

みんなのGOLF WORLD -Switch 【早期購入特典】プレイアブルキャラクター「パックマン」早期解放権 &「みんなのGOLF WORLD」オリジナルめじるしチャーム(スズキ) 同梱 6,019円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

ドラゴンクエストI＆II - Switch 6,534円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

オクトパストラベラー0 -Switch 6,682円 （定価より13％オフ） Amazonで見る PR PR

ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション -Switch 5,846円 （定価より14％オフ） Amazonで見る PR PR

桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある 東日本編 西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱 6,515円 （定価より18％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Nintendo Switchの事前予約受付中ソフト一覧を見る

『ドラゴンクエストI＆II』が事前予約で15％オフ。スクウェア・エニックスの名作をNintendo Switch2でプレイしよう！

ドラゴンクエストI＆II - Switch2 6,534円 （定価より15％オフ） Amazonで見る PR PR

オクトパストラベラー0 -Switch2 6,534円 （定価より15％オフ） Amazonで見る PR PR

ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション Nintendo Switch 2 Edition -Switch2 5,846円 （定価より14％オフ） Amazonで見る PR PR

桃太郎電鉄2 あなたの町も きっとある Nintendo Switch 2 Edition 東日本編+西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱 7,820円 （定価より13％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Nintendo Switch2の事前予約受付中ソフト一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年8月30日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

