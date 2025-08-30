「大きくなっても一緒に寝たい！」甘えん坊ワンコに45万いいね【ママリ】

大きくなってもお気に入りの場所は同じ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

赤ちゃんのころは小さくて入ることができた場所が、大きくなって窮屈になることがあります。成長を喜ぶ一方、切なさも感じるでしょう。でもそう感じるの周りだけ。本人は、今も昔も何も変わっていないのです。





投稿者の❁みゆち❁ |ө⊙)♡さん。わが子と愛犬の成長を感じて、ほっこりとしたようです。

©miiiyuu1001

きっと虎丸は気づいていない



自分が大きくなっちゃったことに(笑)

子犬のころは、すっぽりと入ることができた布団。だけど、成長とともに布団からはみ出すまでになりました。だけど、本人は知らん顔。きっと、体の成長なんて些細なことなんでしょう。大きくなっても、大好きな場所はずっと一緒。体は成長しても、何も変わらない。そんなことを教えてもらったような気がします。



この投稿に対して「かわいい子犬だわん」「ぴったりくっついてかわいい」などの投稿が寄せられました。成長に寂しさを感じるには周りの人だけ。本人は何も変わっていないんですね。ほっこりする投稿でした。

愛猫の表情に爆笑、こちらを見上げる眼力がすごい…

ペットと暮らしていると一瞬一瞬の表情全てがかわいく見えて、癒しですよね。おかげでカメラロールはいっぱい、表情豊かで飽きることはありません。



愛猫のちくわくんと暮らす投稿者・やくまろ(@89maro_neko)さんは、膝の上でへそ天しているちくわくんを撮影し、「顔がさあwなんなのw」と爆笑。ちくわくんの強烈な表情を見て思わず吹き出してしまいました…。

©89maro_neko

顔がさあwwwwwなんなのwwwww

膝の上でへそ天しているちくわくん。やくまろさんが見下ろす形で撮影をしていますが、あまりのちくわくんの眼力にこちらが見下ろされているような気になりますね。黒目がぎょろりと下を向き、口元がへの字に見えるため迫力があります…。とはいえフワフワなおなかの毛に、撫でまわしたくなってしまいます！



この投稿には「飼い主を笑わせる猫目指してます♪」「こんな表情をもってしてもめちゃくちゃ美形なのが伝わってきます😸」といったコメントが寄せられていました。それにしてもちくわくんは何を訴えているのでしょう。インパクトある表情のちくわくんに思わず笑ってしまう、素敵な投稿でした。

赤ちゃんと暮らす猫のお気に入りの場所

猫はあたたかいところが好きですよね。また、一番好きなところはきっと家族のぬくもりが感じられるところではないでしょうか。赤ちゃんが生まれたにーこ*☺︎🎀10.5生さんの家にいる猫ちゃん。この子にはお気に入りの場所がありました。



投稿者・にーこ*☺︎🎀10.5生さんはある日、娘さんをお風呂に入れたあとに微笑ましい光景を目にしました。

©neeko_aka

娘を風呂に入れて出てきたら、この様子。

それはあなたの布団ではありません✋

しっかりと枕に頭を乗せている猫ちゃん。リラックスしつつも、赤ちゃんの居場所を守っているようにも見えます。帰ってくるまでの間、ちょっとだけ…と思っていたら寝てしまったのでしょうか。赤ちゃんと猫ちゃんの関係性が分かるような、素敵な1枚です。



この投稿に「わが家の猫もよくやっていました」「猫がいる暮らしは子どもにとっても幸せですね」などのリプライが寄せられました。家族の幸せな生活が伝わってくる、すてきな投稿ですね。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）