¡Ö½ðÄ¹¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¤±¤É·Ù»¡¸¤¤Ï¡Ä¡×49ºÐ­à1Æü¸¤»Ñ­á¤¬SNS¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡£¼Ì¿¿¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ²¬»³¸©·Ù¤Ç°Ï¤ß¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò(¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¸ø¼°X@oliver_movie¤è¤ê)

¡Ö±£¤·¤­¤ì¤Ê¤¤Â­¤ÎÄ¹¤µ¤è¡Ä¾Ð¡£¤¢¤È´é¤Á¤Ã¤µ!!¡×

¡¡­à1Æü·Ù»¡½ðÄ¹­á¤Ê¤é¤Ì­à1Æü·Ù»¡¸¤­á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿49ºÐÇÐÍ¥¤Î¶ÄÅ·»Ñ¤ËSNS¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£

¡¡±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×(9·î26Æü¸ø³«)¤Î¸ø¼°X¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼ ¤¬²¬»³¸©·ÙÆÃ¼ìº¾µ½ÅùÈï³²ËÉ»ß1Æü¹­Êó·Ù»¡¸¤¤òÇÒÌ¿¡¢°Ñ¾ü¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È­à1Æü·Ù»¡¸¤­á½¢Ç¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¤¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡£

¡¡2021Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ç¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ÏµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¤Î¤Û¤«¡¢´Õ¼±²Ý·Ù»¡¸¤·¸¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¡¼Ž¥ÀÄÍÕ°ìÊ¿(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤À¤±¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¼ò¤È±ìÁð¤È½÷¹¥¤­¤ÎÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¸¤¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁêËÀ¤Î·Ù»¡¸¤Ž¥¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¸ø¼°X¤Ï¡ÖÀÄÍÕ°ìÊ¿¤«¤é¤Î¼ê»æ¤âÆÏ¤­¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÆóÂ­Êâ¹Ô¤Ç°Ñ¾ü¾õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¼è¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼(¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼)¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

²¬»³¸©·Ù1Æü¹­Êó·Ù»¡¸¤¤òÇÒÌ¿¤·¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡¼¡¼¡¼¡¼??¡×¡Ö½ðÄ¹¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¤±¤É·Ù»¡¸¤¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤â¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó!¡×¡Ö¤³¤Î¿ÍÇò¤Î¥¹¡¼¥ÄÃå¤»¤¿¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤ÃË¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤¦¤æ¤¦¤³¤È¤¹¤ë¤Î¹¥¤­¡×¡Ö½ë¤¤¤Î¤Ë(¾Ð)¡×¡Ö±£¤·¤­¤ì¤Ê¤¤Â­¤ÎÄ¹¤µ¤è¡Ä¾Ð¡£¤¢¤È´é¤Á¤Ã¤µ!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 