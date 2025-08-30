ゆったりシルエットが魅力！街でもアウトドアでも快適に過ごせる【カンゴール】のコットンTシャツがAmazonで販売中！
さりげないロゴで差をつける！涼しくおしゃれを楽しむ【カンゴール】の夏向けTシャツがAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
シンプルながらも洗練されたデザインが魅力のワンポイントロゴTシャツが登場。左胸に施されたKANGOLの刺繍がさりげなくブランドの存在感を主張する。程よいオーバーサイズシルエットがトレンド感を演出し、ストリートファッションにもぴったりのアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
左胸のワンポイント刺繍がさりげなく存在感を放ち、どんなスタイルにも馴染むデザインになっている。
→【アイテム詳細を見る】
ゆったりとしたオーバーサイズシルエットが、今らしい抜け感のある着こなしを演出する。
柔らかなコットン100％生地を使用し、通気性と快適さを兼ね備えている。
→【アイテム詳細を見る】
程よい厚みで型崩れしにくく、長く愛用できる耐久性のある仕上がりになっている。
