これが新世紀のモバイルバッテリーか。充電速度がまた加速
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
UGREEN（ユーグリーン）がやってくれましたよ。
「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」で世界初の最新規格Qi2・25W認証を取得。充電のスピードアップを叶え、さながらモバイルバッテリー界の新世紀に連れて行ってくれるんです！
しかも9月の発売に先駆け事前予約で25％オフになり、定価9,580円が7,185円になっています。
■この記事で紹介している商品
業界初のQi2対応・最大25Wのマグネットワイヤレス給電を叶えたモバイルバッテリー
「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」のおすすめどころは大きく3つ。
まず最大の魅力を挙げると、やはりモバイルバッテリーとして業界で初めてQi2対応・最大25Wのマグネットワイヤレス給電を実現したこと（2025年7月15日時点のUGREEN調べ）。そして、これによって充電時間が短縮される点でしょう！
iPhone 16 Pro Maxを例にすれば、同社従来品の15Wが20分で0％から24％まで充電したのに対し、本商品では33％まで可能に。約30分では50％まで達するそうです。
内蔵USB-Cケーブルで3台を同時充電
続いてUSB-Cケーブルが内蔵され、使い道を広げてくれる点。
別途ケーブルを持ち歩く必要がなくなり荷物を減らせるだけではなく、端末への30W出力と本体自身の30W急速充電（入力）が可能で、ワイヤレスと有線の両方を使い分けられるんです。
その内蔵ケーブルにワイヤレスとUSB-Cポートを加えると、写真のようにスマートフォン・イヤホン・スマートウォッチなど3台同時に充電も可能ですよ。
新開発のマグネットモジュールでデバイスをしっかり固定
最後は新開発のマグネットモジュールが搭載され、安全性も配慮されている点。
充電中もデバイスを強力に固定して位置ズレを防止し、給電の安定と無駄な発熱を抑えてくれるんです。
マグネット式モバイルバッテリーってまだ進化できたのか…と思わざるを得ないハイスペックな「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」を、早速体感してみませんか？
こちらもおすすめ
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp