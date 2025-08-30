ヴァレンティノ ビューティ新作♡香りと輝きのボディケアが登場

2025年9月24日、ヴァレンティノ ビューティから待望の「ボディ&ヘアライン」が新発売されます。代表的なフレグランス「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ」の香りをベースに、肌や髪を潤しながら香りと煌めきを纏える2種のアイテムが誕生。ラインナップは、輝く肌を叶えるボディシマーと、髪もボディも優雅に香るヘア&ボディミスト。どちらも日常をラグジュアリーに変える存在感あふれるケアアイテムです。

煌めきを纏う3-IN-1「ボディシマー」

「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ フレグランス ボディ シマー」(9,680円税込)は、メイクアップ・スキンケア・フレグランスを融合させた3-IN-1ケア。

ローマの光から着想を得た「ローマライトコンプレックス4」が微細なパールの輝きを生み、肌に上品でプレイフルな印象を与えます。さらにヒアルロン酸5配合で潤いもプラス。

特別なパーティーシーンや、華やかな自分を演出したい日にぴったりのアイテムです。

*4 ローマライトコンプレックス: 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ケイ酸Mg、酸化スズ、酸化鉄（メイクアップ成分）

香りとツヤを叶える「ヘア&ボディミスト」

「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ フレグランス ヘア&ボディ ミスト」(9,680円税込)は、アルガンオイル*6配合の軽やかなフォーミュラ。

髪に柔らかさと輝きを与えながら、ボディにも使えるマルチなアイテムです。フローラルウッディの香りがふわりと広がり、シルクのような手触りを楽しめるのも魅力。

洗練されたブラックとピンクのパッケージは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめです。

*6 アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

ヴァレンティノの香りで日常をアップデート

新しい「ボディ&ヘアライン」は、香りとケアをひとつにしたヴァレンティノ ビューティならではの革新的な提案です。

香水のように華やかでありながら、日常的なケアとして気軽に取り入れられるのも魅力。煌めく肌、艶やかな髪、そして自由を感じる香りが、毎日をもっとドラマティックに彩ってくれるはずです。

自分を解放し、新しい時代のボディケアを楽しんでみてはいかがでしょうか。