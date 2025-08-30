¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬¥Ñ¥ê¤«¤é¥ß¥é¥Î¤Ø°Ü½»¤òÊó¹ð¡ÄÅ·°æ¤Î¹â¤µÌó4m¡¢¿·µï¤Ë¡ÖÈþ½Ñ´Û¤ß¤¿¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤¿¤áÂ©
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êºß½»¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬¡¢8·î28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£9·î¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï1991Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1999Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£2000Ç¯9·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¼Â¶È²È¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥¨¥É¥¥¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ë¥È»á¤È·ëº§¤·¡¢2004Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2007Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2010Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ê¤Ë¤Ï26Ç¯´Ö¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Ô8·îÃæ½Ü¤ËÉ×¤ÈÆüµ¢¤ê¤Ç¥ß¥é¥Î¤Ø¡£ÆîÊ©¤Î²æ¤¬²È¤«¤é¥ß¥é¥Î¤Ï¼Ö¤ÇÊÒÆ»¤ª¤è¤½3»þ´ÖÈ¾¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡¢¼Ö¤Ë²ÙÊª¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡£¤Ê¤¼¤Ã¤Æ?¡¡9·î¤«¤é1Ç¯¡¢É×¡¢¼¡½÷¤½¤·¤Æ¤ï¤¿¤·¤Î3¿Í¤Ï¥ß¥é¥Î¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¹³Ñ¤ÇÇ»¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈù¾Ð¤à¼«¤é¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢Å·°æ¤¬4m¶á¤¯¤¢¤ë¿·µï¤ÎÉô²°¤ËÎ©¤ÄÉ×¤Î¼Ì¿¿¡¢¿·µï¤ÎÆâÉô¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢29Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤äYouTube¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×¤Î»Å»ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ä¹½÷¤Ï1Ç¯´Ö¡¢Åìµþ¤ÇÀ¸³è¤·¡¢Ä¹ÃË¤ÏÅìµþ¤Ë3¥«·îÂÚºß¤·¤¿¸å¤ËÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤ë¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î18Ç¯´Ö¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÅÏ¹Òµ¬À©´ü´Ö¤ò½ü¤¡¢ËèÇ¯7·î¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó3¿Í¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Î7·î¤âµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¾Ê¸å¤Î°ú±Û¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2026Ç¯2·î6Æü¤«¤é¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»þ´üÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°Ü½»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Instagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤Î¿·µï¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ô¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÅ·°æ¤¬¹â¤¤¤ªÉô²°¤Ç¤¹¤Í¡¡¿·¤·¤¤À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡Ô¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÅ·°æ¤¬¤¿¤Ã¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í!!Èþ½Ñ´Û¤ß¤¿¤¤!¡Õ
¡Ô¤Ò¤í¡¼¤¤¤ªÉô²°¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¶ÆáÍÍ¤¬±ó¤¯¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¡¢¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤½»´Ä¶¤ËÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆYouTube¤Ç¥Ñ¥ê¤Î¼«Âð¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú±Û¤·Àè¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿·µïÆ±ÍÍ¤Ë4m¶á¤¤Å·°æ¤Î¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¹üÆ¡ÉÊ¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¹ëÅ¡¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿·µï¤â¡¢¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¤Çº£¸å¡¢ºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£