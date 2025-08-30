¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÊì¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿Í§¿Í¤Î·è°Õ¡Ú»º¤ó¤À¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿ Vol.14¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤Ê¤Ë¤â¹ð¤²¤º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÎÊì¡£Í§¿Í¤Ï¤½¤Î¶»¤Î¤¦¤Á¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢¼Â²È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Êì¤ÎÆüµ¤òÆÉ¤à¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ò»ß¤á¤¿¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ëÍ§¿Í¡£¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÊì¤ÏÎ¥º§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡È¤ä¤Ã¤ÈÎ¥º§¤Ç¤¤ë¡É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡Ä
¢£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëÍ§¿Í
¢£¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡Ä
¢£¤À¤«¤é»Ò¤É¤â¤òÍß¤·¤¯¤Ê¤¤
¢£É×¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡©
Êì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡Ä
Í§¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤òÍß¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
É×¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÏÍ§¿Í¤Î»ö¾ð¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(Èø»ý¥È¥â)