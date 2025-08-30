花王「ポケモンスリープ」デザインの「バブ」3種、全種類の箱を揃えれば1つの絵で楽しめるよ

花王のヘルスケアブランド「バブ」から、スマートフォン向けアプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」デザインの薬用入浴剤「バブ ポケモンスリープデザイン」3種を、2025年8月30日から数量限定で発売しています。

個包装は箱と異なるデザイン、計18種類♡

心地よいひとときを過ごしてほしいとの想いから実現した「バブ」と「ポケモンスリープ」のコラボレーション。23年秋から2年連続で「ポケモンスリープ」デザインのバブを発売したところ好評で、それを受けての再登場です。

「ポケモンスリープ」に登場するポケモンたちのかわいい姿が描かれたパッケージデザイン。全種類の箱を揃えれば、イラストがつながって1つの絵として楽しめる仕掛けになっています。

個包装には箱と異なるデザインを採用し、3種の香りそれぞれで6つのデザイン、計18種類を用意。使うたびに好きなポケモンのデザインを楽しみながら選べます。

温浴効果を高め、疲労や肩こり、腰痛、冷え症に効果があります。「ナチュラルラベンダーの香り」「スイートカモミールの香り」「ネロリ（オレンジフラワー）の香り」全3種。いずれも40g×12錠入りです。

（C）2023 Pokemon. （C）1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

東京バーゲンマニア編集部