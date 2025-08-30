雑貨ブランド「3COINS」（スリーコインズ）は、創刊70周年を迎えた少女まんが誌「りぼん」（集英社）とコラボレーションしたグッズを、9月6日（土）から全国の3COINSと公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。

「3COINS」から少女まんが雑誌「りぼん」とコラボしたアイテムが9月6日（土）発売

「りぼん」の人気まんがから『ときめきトゥナイト』、『ちびまる子ちゃん』、『姫ちゃんのリボン』、『ママレード・ボーイ』、『ルナティック雑技団』、『ご近所物語』の6作品とコラボした全92のアイテムがラインアップする。

「りぼん」の表紙がデザインされた「BOOK型メモセット」（各330円）や「BOOK型エコバッグ」（各1100円）、「PVCクリアポーチ」（330円）がお目見えする。「ポケットティッシュ」（各330円）にはティッシュにもイラストが描かれている。

「ときめきトゥナイト」 (C)池野恋／集英社

ちびまる子ちゃん (C)さくらプロダクション

それぞれの作品の名シーンがプリントされた「缶入りステッカー」（各330円）や、「マスキングテープ」（各330円）、温度に反応して文字が色付き台詞が浮かび上がる「マグカップ」（各770円）も登場する。

姫ちゃんのリボン (C)水沢めぐみ／集英社

ママレード・ボーイ (C)吉住渉／集英社

ハンカチや缶バッチ、アクリルスタンドなどが入った「スペシャルBOX」（各2750円）や、ブラインドアイテムの「ミニ巾着」（全6種 330円）と「マグネット」（全12種 330円）も発売される。

ルナティック雑技団 (C)岡田あ〜みん／集英社

ご近所物語 (C)矢沢漫画制作所／集英社

3COINSの「りぼん」コラボアイテムは、9月6日（土）から全国の店舗と公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売。また原宿本店では入り口に、巨大な「りぼん」が登場するほか、過去の「りぼん」や付録の展示もある。



発売初日は売り場での入場制限や購入個数制限を行う。価格は税込み。