¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ûºù°æËã°á vs MIRAI¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÂÐ·è¤ÏÇòÇ®¡Ö£±ÈÖ¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê£Õ£Î¡Ë²¦¼Ô¤Îºù°æËã°á¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç£Í£É£Ò£Á£É¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÂÐ·è¤òÀ©¤·¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à»þÂå¤«¤é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼½éÂå²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñÁ°¤Þ¤Ç¤Çºù°æ¤Ï£³¾¡£²ÇÔ¾¡¤ÁÅÀ£¶¡¢£Í£É£Ò£Á£É¤Ï£±¾¡£±ÇÔ£±Ê¬¤±¾¡¤ÁÅÀ£³¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï£Í£É£Ò£Á£É¤Ë±¦µÓ¤ò½¸Ãæ¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿²¦¼Ô¡£±¦µÓ¤ò¤«¤Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÉ¬»à¤ËÂÐ¹³¤·¤¿¤¬¡¢µÓ¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ìÊ£¹ç´ØÀáµ»¤ÇÄù¤á¾å¤²¤é¤ìÌåÀä¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±£°Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï³ÐÀÃ¤·¤¿£Í£É£Ò£Á£É¤«¤éÅÜÅó¤ÎÂçµ»¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤Ã¤¿£Í£É£Ò£Á£É¤òºù°æ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±Ä¥¤ê¼ê¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡£ÌµÍý¤ä¤êÃ´¤®¾å¤²¤ë¤ÈÀãÊø¼°³«µÓ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òßÚÎö¤·²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àºù°æ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤òÊü¤Ä¤È¡¢£Ó£Ô£Æ¤ÇÈ¿·â¡£ºÇ¸å¤ÏÊÑ·¿£Ó£Ô£Æ¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¾¡¤Á¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò£¸¤Ë¿¤Ð¤·¤¿ºù°æ¤ÏÆ±¥ê¡¼¥°¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£ºòÇ¯¤Î½àÍ¥¾¡¤·¤¿µÏ¿¤òÅÉÂØ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Þ¤ÇÌÜÁ°¤À¡£ºù°æ¤Ï¡Ö£±ÈÖ¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¡¢£Í£É£Ò£Á£É¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¤ÇºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âºÇ½ªÀï¡Ê£¹·î£±£´Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤ÇÀÄÌîÌ¤Íè¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
