菅原小春、借金取りオファーに感謝 コワモテビジュアルで新たな一面「動きを封じてくれてやれたことがうれしかった」
ダンサーで俳優の菅原小春が30日、都内で行われた映画『海辺へ行く道』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】唐田えりかや坂井真紀も登壇した舞台あいさつの模様
菅原は借金取りのメグ役を演じた。菅原は「私は普段、踊りを踊っているんですけど最近はお芝居もやらせてもらっている。普段は踊りを踊っているから、めちゃくちゃ動ける人だと思われて、めっちゃ動く役をいただけることがある。横浜（聡子）さんが初めて『借金取り、どう？』と。それが、すごくうれしかったです。いつもそればかりで。そこまでスポーツも得意じゃなくて、走るのも遅い。横浜さんが動きを封じてくれてやれたことがうれしかった」と笑顔を見せた。
横浜監督も、これからの菅原の演技に期待しているそう。「冷徹なビジュアルが魅力。何があってもたじろがない感じ。小春さんにしか出せない。怖い先生とかやってほしいです」と話すと、菅原も「やってみたいです」と朗らかに返していた。
舞台あいさつには、原田琥之佑、高良健吾、唐田えりか、宮藤官九郎、坂井真紀、中須翔真、蒼井旬、山崎七海（※崎＝たつざき）、新津ちせも登壇した。
本作は、『ジャーマン＋雨』『ウルトラミラクルラブストーリー』『俳優 亀岡拓次』『いとみち』に続く横浜監督の待望の新作。知る人ぞ知る孤高の漫画家・三好銀（1955−2016年）の最高傑作と名高い「海辺へ行く道」シリーズ（全3巻）の映画化に挑んだ。本編の撮影は2023年の夏にオール小豆島（香川県）ロケで実施。小豆島特有の陽光や海と空に囲まれた絶好のロケーションが十二分に生かされている。
物語は、アーティスト移住支援をうたう、とある海辺の街が舞台。のんきに暮らす14歳の美術部員・奏介（原田琥之佑）とその仲間たちは、夏休みにもかかわらず演劇部に依頼された絵を描いたり、新聞部の取材を手伝ったりと毎日忙しい。街には何やらあやしげな“アーティスト”たちがウロウロ。そんな中、奏介たちにちょっと不思議な依頼が次々に飛び込んでくる。自由奔放な子どもたちと、秘密と嘘にまみれた大人たち。果てなき想像力と生命力が乱反射する海辺で、人生の素晴らしさを描く。
