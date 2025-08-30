女優の松たか子（48）が30日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。苦手なことをぶっちゃける場面があった。

俳優、歌手、声優と幅広く活躍している松だが、リスナーから「ご自身の中で難しかった役や印象に残っている役ありますか？」との質問が寄せられ、「全部難しくて、印象にも残っててっていうのはありますけどね」と松。「簡単なのはないですよね、やっぱ難しい。でも、難しいなと思ってそれぞれ始めて、でも、やり始めると、自分が難しくしてたのかなって思って。自分で複雑にしちゃってたのかなと思うから、もうお話をいただいた時点で、お願いしますって言われてるんだからきっとできるはずという、思うように切り替えていくから」とした。

そのうえで「それぞれ難しかったし、印象に残ってますけど、声優さんってやっぱり声だけで表現するっていうのは、大げさな時も必要だし、自然な時も必要だし。それはやっぱり本当にプロフェッショナルなジャンルというか、仕事だなっていうのはなんか自分ができてると思えないですけど、本当に」と話した。

番組パーソナリティーの「サンドウィッチマン」富澤たけしから「歌はどうですか？好きですか？」と聞かれた松は「好きですけど、それこそ緊張します、やっぱり。苦手っていうか、パッとは歌えないので。練習しないとできないです」とした。

伊達みきおが「本当何でもできますよね」と指摘すると、松は「そんなことないです。できないこといっぱいあります」と謙そん。

伊達は「例えば、何ができないんですか？私、何でもできるって思わないですか？」と聞くと、松は「ええ、できないこと、逆上がりとか。泳げないとか。泳げるようになりたいです」と明かした。