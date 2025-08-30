お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）と、水泳の世界選手権（シンガポール）で競泳日本代表主将を務めている池江璃花子（25＝横浜ゴム）が30日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。腕の長さを比較した。

塙は「僕は前から、リーチが長いっていうので有名。相当腕長くて。今まで会った芸能人で、俺より腕長かった人いなかったんですよ、身長に対して」と明かした上で、身長がほぼ同じの池江とリーチ対決をすることに。

結果、塙が少し長かったが、池江は「肩甲骨動かしてますね」と塙に指摘。池江も肩甲骨を動かして再度対決すると、池江が勝利した。出演陣からは「全然違う！」と驚きの声が上がり、塙は「初めて負けた！」と悔しがった。

池江は「小さい頃にずっと、うんていばっかりやってて。関節が伸びたんじゃないかな」とコメント。実は塙も「同じ。子供の頃、ぶら下がりが好きで。お父さんの部屋にあったぶら下がり健康器が気持ち良すぎて。家帰ってたらずっとやってて伸びた」というが、塙といえば“運動神経悪い芸人”で有名で「何でこんなに運動神経違うの？」と嘆いて笑わせた。