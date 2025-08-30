MON7A（もんた）「今日好き」前に感じていた不安 今後の恋愛意欲も明かす「強欲なので」【インタビュー前編】
【モデルプレス＝2025/08/30】モデルプレスでは、9月6日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」のフィッティングに潜入し、現役高校生アーティストのMON7A（もんた／18）にインタビュー。話題を呼んだ高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ハロン編」（ABEMA）について語ってもらった。【前編】
MON7Aは、「今日、好きになりました。ハロン編」で話題を呼んだ現役高校生アーティスト。2024年に始めたTikTokのフォロワー数は100万人を超え、机の上に足を上げて撮影する動画は「もんた界隈」として瞬く間に広がり、多くの人が真似ている。8月7日にオリジナル楽曲「おやすみTaxi」をリリースし、本格的にアーティスト活動をスタートした。今回「TGC」に初出演。「人生初取材！」とインタビューに臨んでくれた。
― 「今日好き」への参加を決めた理由を教えてください。
MON7A：自分で決めたことですが、不安もすごくありました。でも、現状に満足しないで、チャンスがあれば一回飛び込むことを大切に生きているので、不安なことは1回考えないで「絶対出たい」と思いました。
― 抱えていた不安はどのように払拭されましたか？
MON7A：不安はずっとあって、不安がなくなるというよりは気にしないで生きています。
― MON7Aさんご自身の中で心境の変化はありましたか？
MON7A：やることがどんどん高校生の規模ではなくなってきて、嬉しいのと同時に、いろいろな不安が強くなってきています。これからも自分がやりたいことを信じてやっていこうと思っているのですが、どんどん客観的に見えなくなっていくのが怖いので、ちゃんと軸を持って、自分を信じて活動を続けていきたいです。
― 「今日好き」の中で一番悩んだことだったり、辛かったことはありましたか？
MON7A：朝起きるのが苦手なのですが、ビジュアルを整えて映りたかったので、髪の毛を整えるために早く起きるのがきつかったです（笑）。
― 「小学校のころ、6年間彼女がいた」（「すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。」ABEMA）という発言が話題を呼びましたが、どのような恋愛をしてきましたか？
MON7A：ちゃんとした恋愛はしたことがなく、小学校も友達の延長線上で付き合うみたいな感じで、恋人という恋人はできませんでした。今までは恋愛以外のところを大事に、楽しんで生きてきたのですが、やっぱり強欲なので（笑）、もちろん恋愛も頑張っていきたいです。尊敬できる人が好きで、自分にないものを持っている人に惹かれるので、出会いがあったら良いなと思っています（笑）。
2007年7月6日生まれ、東京都出身。現役高校生アーティスト。2024年に始めたTikTokで注目を集め、「今日、好きになりました。ハロン編」で人気が急上昇。8月7日に「おやすみTaxi」をリリースし、本格的にアーティスト活動をスタートした。早くも新曲「HEA7EN」を9月7日に配信リリース。
