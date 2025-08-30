手形で桜を描いた青島由香里さん（左）とカメラを構える岩田結佳さん＝横浜市旭区の市立二俣川小学校

取り壊しの迫る古い校舎をねぎらおうと、横浜市旭区の市立二俣川小学校（泉太郎校長、６００人）で３０日、児童が校内に描いた壁画が地域に公開された。草花の絵や「ありがとう」のメッセージを前に、「寂しい思いがする」と名残を惜しむ声が上がった。

カメラ販売のキヤノンマーケティングジャパン（東京都）と文具大手ぺんてる（同）による「校舎の思い出プロジェクト」の一環。両社が提供した画材とカメラを用い、児童らは７月に壁画を描いたり、その様子を写真に収めたりした。

校舎は１９６７年に建てられた４階建て。老朽化のため夏休み明けの今月２７日、隣接地に完成した新校舎に交代し役目を終えた。

５年生の岩田結佳さん（１０）は「助け合い」「優しい」などの学年目標の頭文字「たこやき」にちなみ、丸顔の似顔絵を描いた。「校舎にこんなことしていいの？と思ったけど、楽しかった」と振り返った。

友人らと手形で桜を表現したのは、６年生の青島由香里さん（１１）。「ずっと使ってきた校舎がなくなると思うと悲しいけれど、新しい校舎はきれいでうれしい」と笑顔で話した。

この日は新校舎のお披露目会が開かれ、新旧の校内が保護者や卒業生らに公開された。新校舎は回廊型の通路や廊下のベンチなどコミュニケーションを重視した造りが特徴。７０年間の使用が想定されている。

プロジェクトは、子どもの数が多かった７０年代に建てられた校舎が近年、相次いで改築されているのを踏まえ、最後の思い出づくりにと両社が１１年前に開始。社会貢献活動と位置づけ、全国約７０校で実施された。児童が撮った写真は複数枚を大判のポスターに印刷し、学校に寄贈される。