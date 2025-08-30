今秋のドラフト候補・明大の大川慈英（4年＝常総学院）が30日、実戦登板を果たした。春季リーグ戦、最終登板となった法大3回戦（5月26日）、9回に救援し打者2人目の投球途中で左足甲を骨折。リーグ戦後手術を行い、リハビリを続けていた。

8月24日に軽くシートに登板し、この日は打者9人を相手に本格復帰した。球速はMAX150キロを記録。ストレートのほとんどが140キロ後半をマーク。変化球も交えながら気持ちいい汗を流した。「きょうはいい感じで投げられました。まだ精度と強さがまだ足りない感じです」と満足はしていない。この日の結果を踏まえ、リーグ戦前のオープン戦に登板し開幕に間に合わせる予定だ。

春は150キロ中盤のストレートに“魔球”と言われるチェンジアップ、スプリットにカットボールで打者を翻弄し、抑え役として大車輪の活躍を果たした。大川が完全復活すればドラフトでも上位候補に挙がってくる。「さらに進化した姿をリーグ戦で見せたい」と9月20日のリーグ初戦、東大に標準を合わせていく。

≪中大とオープン戦 先発・大室は課題残す≫この日は中大とオープン戦を行い15―11の打撃戦で勝利した。大室亮満（2年＝高松商）が先発し、皆川岳飛（4年＝前橋育英）にソロアーチを浴びるなど5回を6失点（自責3）と今一つ。リーグ戦では先発候補にも挙がる左腕が課題を残した。打線は今井英寿（4年＝松商学園）の満弾などが飛び出し大量点を奪った。