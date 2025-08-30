BSよしもとの番組『東野ぶらぶらチーキーズ』の東京・北千住編は8月31日(日)夜10時から。東野幸治さんがゲストと共に全国各地を巡る街ブラ番組で、今回はアインシュタインの河井ゆずるさんをゲストに迎えます。

北千住の散策に加え、東武鉄道の新型特急「スペーシア X」に乗車し、最上級個室からの景色を満喫する様子をお届けします。

ゲストのアインシュタイン河井と同期トーク

今回のゲストはアインシュタインの河井ゆずるさん。東京都住みます芸人であり、河井さんの同期でもある中村ひでゆきさんの案内で北千住を散策します。

一行はまず喫茶店「千住宿珈琲物語」を訪れ、大阪・東京の同期トークや河井家がビルの屋上に住むことになったきっかけなどの話題で盛り上がります。

新型特急スペーシア Xの「コックピットスイート」を満喫

番組では東武鉄道とのタイアップ企画も。一行は北千住駅から新型特急スペーシア Xに乗って日光へ向かいます。

乗車したのは、ラグジュアリーな空間と雄大な景色が楽しめる最上級の個室「コックピットスイート」。東野さんと河井さんは「これはすごい」、「偉い人になった気持ちになる」と大興奮し、快適な列車の旅を満喫します。

番組の概要

『東野ぶらぶらチーキーズ』北千住編は、BSよしもと（BS265ch）で8月31日(日)の22時〜23時に放送。テレビでの放送のほか、スマートフォンやパソコンでも無料で見ることができます。また、放送日から2週間は見逃し配信が行われ、YouTubeの「BSよしもと公式チャンネル」にもアップされる予定です。

同期芸人とのトークから豪華な特急の旅まで、見どころ満載の『東野ぶらぶらチーキーズ』。東野さんと河井さんが北千住とスペーシア Xを満喫する様子が楽しみですね。

（画像：吉本興業）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）