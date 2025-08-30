ºùÅç¤ÇºÆ¤ÓÏ¢Â³Ê®²Ð¡¢¤ä¤äÂ¿ÎÌ¤Î¹ß³¥Í½ÁÛ¡¡³¥¤ÏËÌÀ¾¤Î¼¯»ùÅç»ÔµÈÌîÊý¸þ¤Ø¡Ú¹ß³¥Í½Êó¡Ê¾ÜºÙ¡¦Äê»þ¡Ë¡Û
ºùÅç¤Ç30Æü¸á¸å¡¢ºÆ¤ÓÏ¢Â³Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤éºÇÂç¤Ç1300¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºùÅç¤ÎÆî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Ç30Æü¸á¸å3»þ22Ê¬¡¢Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê®²Ð¤Ï¸á¸å4»þ¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢Â³Ê®²Ð¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤éºÇÂç¤Ç1300¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÅç¤Ç¤Ï30Æü¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÏ¢Â³Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¥¤Ï²Ð¸ý¤«¤éËÌÀ¾¤Î¼¯»ùÅç»ÔµÈÌîÊý¸þ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ß³¥¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¡Ê¢¨30Æü¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡Ú¤ä¤äÂ¿ÎÌ¡ÛºùÅç ¡Ú¾¯ÎÌ¡Û¼¯»ùÅç»ÔËÌÉô¡¢°¨ÎÉ»Ô¡¢Ì¸Åç»Ô¡¢ÆüÃÖ»Ô¡¢¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®¡¢°Ëº´»Ô¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÅç¤ÏÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¤Î¡ÖÆþ»³µ¬À©¡×¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢²Ð¸ý¤«¤é³µ¤Í2¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤È²ÐºÕÎ®¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
