「枠に入っていないから決定機ではない」札幌に０−１敗戦、RB大宮の長澤監督が指摘した問題点「相手にとっては怖くない攻撃だった」
３連勝をかけてRB大宮アルディージャは敵地に乗り込んだ。
８月30日に行なわれたJ２第28節の北海道コンサドーレ札幌戦。RB大宮は前半終了間際の45＋２分に、高嶺朋樹の直接FKで被弾。後半も果敢に反撃したが、最後まで１点が遠く、０−１で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、長澤徹監督は「セットプレー１本でやられたというゲームでした」と振り返る。
序盤からポゼッションで上回り、試合を優位に進めることができたが、指揮官は「ボールを握る、握らないはあまり関係がないです。フィニッシュまで行っていたんですけど、ちょっと相手にとっては怖くない攻撃だったので、そのへんが一番、問題だった」と指摘する。
インタビュアーから「ただ決定的なシーンは何度もありました」と向けられても、「枠に入っていないですからね。決定機ではないです」ときっぱり。
勝利すれば、他会場の結果次第では２位に浮上できたが、試合終了時点では４位のまま。シーズンは残り10試合。長澤監督は「目の前（の試合）を一個一個、やっていけば、自力でどうにかなるポジションにはいるので、目の前をしっかり戦っていきたい」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
