富山市は同市熊野地区と月岡地区で、ＡＩ（人工知能）カメラがクマを検知すると、自動的に防災行政無線が放送されるシステムの運用を開始した。

両地区の周辺では２０２３年、クマに襲われて死亡したとみられる事故が発生し、２人が重傷を負う被害もあった。事故を受け、市がシステム導入を決めた。（鶴田晃大）

システムでは、カメラを人里に近い河川敷などクマが出没しそうな複数箇所に設置。クマがカメラに映ると、カメラがＡＩに画像を送り、瞬時に見分け、自動的に注意を呼びかける放送が流れる。

ＡＩカメラを開発した、ほくつう（金沢市）によると、同社は富山県の予算で２１年にＡＩカメラを開発。同年にクマを感知すると、防災メールを配信する実証実験を富山市で始めた。今回は全国に先駆け、防災行政無線とＡＩカメラを組み合わせたシステムを導入。熊野、月岡地区に計８台を設置した。

これまでは、通報を受けた同市森林政策課の職員が現場で確認し、その後に防災行政無線やメールなどで注意喚起を行っていたため、発見から呼びかけまで３０分以上かかっていた。新システムでは、検知から３分ほどで、防災行政無線が放送できるようになった。

◇

運用を開始した７月２２日には、熊野地区の河川敷でクマの模型を使用した試験も実施された。１メートルほどの棒の先についたＡＩカメラの数メートル先にクマの模型を置くと、まもなく近くの防災無線から、「クマが検知されました。外出の際には十分注意してください」と放送が流れた。

現場を視察した藤井裕久富山市長は「クマの被害は深刻。早期発見につながるシステムだ」と話し、熊野校下自治振興会の会長（６３）は「いつどこに出るのか不安だった。警戒しやすくなる」と期待した。システムは大沢野地区でも９月上旬までに５か所で導入を完了させる予定だ。富山市では今年計３４件の目撃があり７月が最多の２１件だった。