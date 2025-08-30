ÅìÈøÍý»Ò¡¡£Ô£Ö¤´¤Ö¤µ¤¿£·£±ºÐÉ×¤ÈÅÐ¾ì¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¾Æ¤ÆùÅ¹¡¢ÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¡¡Ä¹ÃË¤ÏÄ¶Æñ´Ø»äÎ©¾®¢ªÃæ³Ø
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÄáÉÓ¹§ÂÀÏº¡×¤¬£²£°Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¡Ê£´£¹¡Ë¤È¸µÀ¾Éð´ÆÆÄ¤ÎÉã¡¦ÅìÈø½¤»á¡Ê£·£µ¡Ë¡¢Íý»Ò¤ÎÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê£·£±¡Ë¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÇÈßÑËü¾æ¤ÎÀÐÅÄ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸Ç¯É½¡×¤â¥°¥é¥Õ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢£¹£¶Ç¯¤Î¡ÈÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡ÉÁûÆ°¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖÀ¤´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿ÀÐÅÄ¤¬¡Öµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤²»³Ú¤ä¤¤¤¤Ê¸³Ø¤ÏÉÔÎÑ¤«¤é¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡×¤Î¸«¤À¤·¤ÇÊó¤¸¡¢³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÈø¤Ï¡Ö¤½¤Îº¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÈÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡ÉÁûÆ°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡É¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿ÀÐÅÄ¤Î¿ÍÀ¸¡££Ô£Ö¤Ï¤´¤Ö¤µ¤¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤ÏÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ç¾Æ¤ÆùÅ¹¡Ö¥¸¥å¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤«¤é¹Ô¤¤âµ¢¤ê¤âÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤Ç¡ÖÍè¤ë»þ¤Ï£±»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢µ¢¤ê¤ÏÌëÃÙ¤¤¤ó¤Ç¡¢£±»þ´ÖÈ¾¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°Â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È£Ð£Á£Ó£Í£Ï¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«£¶£°¡ÊºÐ¡ËÄ¶¤¨¤Æ¤ª¶â¤Î¶ìÏ«¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Öº£ÅÙ¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ë¤ò¡×¤È¸ýÁö¤Ã¤¿É×¤Ë¡¢ÅìÈø¤Ï¡Öº£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Ë·ëº§¡££³»ù¤Ë¤á¤°¤Þ¤ì¡¢Ä¹ÃË¤Ï¤ª¼õ¸³¤ÇºÇÆñ´Ø»äÎ©¾®³Ø¹»¤È¤µ¤ì¤ë·ÄØæÍÄÃÕ¼Ë¤òº£½ÕÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£