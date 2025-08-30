『WBL Asia 2025』中国で開催決定…日本からは富士通レッドウェーブが出場

　8月27日、FIBAは9月23日から28日にかけて中国で「FIBA女子バスケットボールリーグアジア2025」を開催すると発表した。日本からはWリーグ2連覇中の富士通レッドウェーブが参戦する。


　大会は中国広東省東莞市の東莞スポーツセンターで行われる。6チームが出場し、これらのチームがFIBA女子世界ランキングに基づいて2つのグループに分けられ、各クラブはグループフェーズで一回戦総当たり形式で対戦する。各グループの上位2チームが準決勝に進出し、各グループの3位同士は5位決定戦を行う。準決勝の勝者は一発勝負の決勝で優勝を争い、敗者同士は決勝の直前に行われる3位決定戦に臨む。


■組み合わせ

グループA

・東莞ニュー・センチュリー（中国）

・国泰人寿（チャイニーズ・タイペイ）

・ウランバートル・アマゾンズ（モンゴル）

グループB

・富士通レッドウェーブ（日本）

・釜山BNKサム（韓国）

・アル・ウラ・クラブ（サウジアラビア）


■試合日程※日本時間

●グループ予選

・9月23日

17：30～富士通レッドウェーブvsアル・ウラ・クラブ（グループB）

20：30～東莞ニュー・センチュリーvsウランバートル・アマゾンズ（グループA）

・9月24日

17：30～アル・ウラ・クラブvs釜山BNKサム（グループB）

20：30～ウランバートル・アマゾンズvs国泰人寿（グループA）

・9月25日

17：30～釜山BNKサムvs富士通レッドウェーブ（グループB）

20：30～国泰人寿vs東莞ニュー・センチュリー（グループA）


●決勝トーナメント 順位決定戦

・9月27日

5位決定戦

・9月27日

準決勝

・9月28日

3位決定戦

決勝


　富士通レッドウェーブは前回大会にも出場しており、4チーム中3位の成績に終わった。今大会では上位進出を果たせるか、注目が集まる。



