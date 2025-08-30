『WBL Asia 2025』中国で開催決定…日本からは富士通レッドウェーブが出場
8月27日、FIBAは9月23日から28日にかけて中国で「FIBA女子バスケットボールリーグアジア2025」を開催すると発表した。日本からはWリーグ2連覇中の富士通レッドウェーブが参戦する。
大会は中国広東省東莞市の東莞スポーツセンターで行われる。6チームが出場し、これらのチームがFIBA女子世界ランキングに基づいて2つのグループに分けられ、各クラブはグループフェーズで一回戦総当たり形式で対戦する。各グループの上位2チームが準決勝に進出し、各グループの3位同士は5位決定戦を行う。準決勝の勝者は一発勝負の決勝で優勝を争い、敗者同士は決勝の直前に行われる3位決定戦に臨む。
■組み合わせ
グループA
・東莞ニュー・センチュリー（中国）
・国泰人寿（チャイニーズ・タイペイ）
・ウランバートル・アマゾンズ（モンゴル）
グループB
・富士通レッドウェーブ（日本）
・釜山BNKサム（韓国）
・アル・ウラ・クラブ（サウジアラビア）
■試合日程※日本時間
●グループ予選
・9月23日
17：30～富士通レッドウェーブvsアル・ウラ・クラブ（グループB）
20：30～東莞ニュー・センチュリーvsウランバートル・アマゾンズ（グループA）
・9月24日
17：30～アル・ウラ・クラブvs釜山BNKサム（グループB）
20：30～ウランバートル・アマゾンズvs国泰人寿（グループA）
・9月25日
17：30～釜山BNKサムvs富士通レッドウェーブ（グループB）
20：30～国泰人寿vs東莞ニュー・センチュリー（グループA）
●決勝トーナメント 順位決定戦
・9月27日
5位決定戦
・9月27日
準決勝
・9月28日
3位決定戦
決勝
富士通レッドウェーブは前回大会にも出場しており、4チーム中3位の成績に終わった。今大会では上位進出を果たせるか、注目が集まる。
【動画】「WBL Asia 2024」試合映像！