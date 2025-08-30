『WBL Asia 2025』中国で開催決定…日本からは富士通レッドウェーブが出場

8月27日、FIBAは9月23日から28日にかけて中国で「FIBA女子バスケットボールリーグアジア2025」を開催すると発表した。日本からはWリーグ2連覇中の富士通レッドウェーブが参戦する。

大会は中国広東省東莞市の東莞スポーツセンターで行われる。6チームが出場し、これらのチームがFIBA女子世界ランキングに基づいて2つのグループに分けられ、各クラブはグループフェーズで一回戦総当たり形式で対戦する。各グループの上位2チームが準決勝に進出し、各グループの3位同士は5位決定戦を行う。準決勝の勝者は一発勝負の決勝で優勝を争い、敗者同士は決勝の直前に行われる3位決定戦に臨む。

■組み合わせ



グループA



・東莞ニュー・センチュリー（中国）



・国泰人寿（チャイニーズ・タイペイ）



・ウランバートル・アマゾンズ（モンゴル）



グループB



・富士通レッドウェーブ（日本）



・釜山BNKサム（韓国）



・アル・ウラ・クラブ（サウジアラビア）

■試合日程※日本時間



●グループ予選



・9月23日



17：30～富士通レッドウェーブvsアル・ウラ・クラブ（グループB）



20：30～東莞ニュー・センチュリーvsウランバートル・アマゾンズ（グループA）



・9月24日



17：30～アル・ウラ・クラブvs釜山BNKサム（グループB）



20：30～ウランバートル・アマゾンズvs国泰人寿（グループA）



・9月25日



17：30～釜山BNKサムvs富士通レッドウェーブ（グループB）



20：30～国泰人寿vs東莞ニュー・センチュリー（グループA）

●決勝トーナメント 順位決定戦



・9月27日



5位決定戦



・9月27日



準決勝



・9月28日



3位決定戦



決勝

富士通レッドウェーブは前回大会にも出場しており、4チーム中3位の成績に終わった。今大会では上位進出を果たせるか、注目が集まる。

