将棋日本シリーズJTプロ公式戦2回戦第3局が8月30日、高松市の「サンメッセ香川」で行われ、永瀬拓矢九段（32）が広瀬章人九段（38）に143手で勝利した。準決勝進出を決めた永瀬九段は、11月9日に行われる大阪大会で、伊藤匠叡王（22）対 佐藤天彦九段（37）戦の勝者と対戦する。

【映像】永瀬九段が広瀬九段に勝利した瞬間

王位挑戦中の永瀬九段が、強敵を破って4強入りを決めた。注目の一戦は、振り駒で永瀬九段の先手番に決定。角換わりの出だしから、ハイペースで進行して難度の高い中盤戦へと突入した。ねじり合いから主導権を握ったのは永瀬九段。果敢に後手陣へと踏み込み、ぐんぐんとリードを拡大させていった。

優勢を築いた永瀬九段だったが、着実な道を選んでじりじりと後手陣にプレッシャーをかけていく。最後まで冷静な指し回しを見せた永瀬九段が押し切り、勝利を飾った。

勝利した永瀬九段は、「角換わりの定跡形でしたが、早くも定跡を間違えてしまったところがあったと思う。ただ、局面局面においてベストを尽くすという方針で指していた」とコメント。一方、広瀬九段は「途中からは一方的になってしまった。先手が竜を作ったところからは網が破れて一方的だったと思う。このJT杯でなければ50手くらい前で投了していたと思う。ダラダラと指してしまい申し訳ない」と一局を振り返っていた。

この結果、永瀬九段の準決勝進出が決定。次戦は11月9日に行われる準決勝第2局大阪大会で伊藤叡王 対 佐藤九段戦の勝者と対戦する。

JTプロ公式戦は前年覇者、タイトルホルダー、賞金ランキング上位者から12人が選出されるトップ棋士たちによるトーナメント戦。持ち時間は各10分、切れたら1手30秒未満、各5分の考慮時間。

