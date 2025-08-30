ÌîÂôÄ¾»Ò¡¡ÆüËÜ¤ÎÊª²Á¡Öº£Ç¯¤Ï¹â¤¤¡×¶Ã¤¡Ö¤ª¤È¤È¤·¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×ºß½»¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¡ÖÁ´ÊÆ°ì¹â¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌîÂôÄ¾»Ò¡Ê62¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÊª²Á¤Î¼Â¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤ÎÌîÂô¡£ËèÇ¯¡¢²Æ¤Ë¡È½Ð²Ô¤®¡É¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¤âÊª²Á¹â¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬Á´ÊÆ¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤¤«¤Ê¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¼«ÂÎ¤â¹â¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡Ëè²ÆÆüËÜ¤ËÍè¤ëÅÙ¡ÖÊª²Á¤¬°Â¤¤¡×¤È»×¤¦¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµîÇ¯¤«¤ª¤È¤È¤·¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡È°Â¤Ã¡É¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢²¿¤Ç¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«º£Ç¯¹â¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ç»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇµëÎÁ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢±ß¤¬º£¼å¤¤¤«¤é¥É¥ë¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÀ¨¤¤°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈï³²¼Ô¤Ê¤Î¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£