¾¾¤¿¤«»Ò¡¡¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë´¶¼Õ¡ÖÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤Ç²º¤ä¤«¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤ÎÅìÅç°áÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¸À¤¦¤ÈÉÙß·¤µ¤ó¤È¤â¶¦±é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×ÉÙß·¤¿¤±¤·¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¤¿¡£¾¾¤ÈÉÙß·¤ÏTBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêÊý¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤«¤é¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÈºîÉÊ¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤ÇÉÙß·¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é²¿¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤Ç²º¤ä¤«¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë¡Ä¡ÈÉÙß·¤µ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»äÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¡£¾¾¤Ï¡Ö»ä¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¸½¾ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥®¥¹¥®¥¹¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ËÉÙß·¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¨¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¿¾ï¿´¤òÊÝ¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ÉÙß·¤Ï¡Ö²¿¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡©Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤ì¤«¤Ê¤¢¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡£¾¾¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¦¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤ÎÉÙß·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÊªÀÅ¤«¤Ç¡×¤È¾¾¡£¤³¤ì¤Ë¡¢°ËÃ£¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖÃæ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ìµ¸ý¤ÇÍÌ¾¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¾¾¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤âÃÏÊý¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆÏ¤±¤Ä¤Ä¡¢²º¤ä¤«¤ËËÜÅö¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Ý¥½¥Ý¥½¤Ã¤È²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¡£¾¾ÃÝÇß¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÉÙß·¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¾¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¡¼¤Ã¤È¡¢¤½¡¼¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¾¾¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¡£ÉÙß·¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£