大相撲秋場所（9月14日初日・両国国技館）での十両復帰を決めた朝乃山（31＝高砂部屋）が30日、神奈川県平塚市で行われた同部屋の合宿に参加した。

新十両の石崎改め朝翠龍（あさすいりゅう、25）らと10番取って7勝3敗。得意の右四つから力強く寄り切るなど持ち味を発揮し、「ケガのないように。しっかり自分の形を意識した。これからもっと稽古して、ギアを上げて初日に合わせたいなと思う」と力を込めた。

朝稽古後には約100人のファンと交流。記念撮影に応じるなど大忙しで「猛暑日なのにお客さんがいっぱい見に来てくれて、少しでも交流を深められたらいいなと思っている。声をたくさんかけていただいたので、力に変えて頑張りたい」と笑みをこぼした。

昨年の名古屋場所で左膝前十字じん帯を断裂し、3場所連続全休で2度目の三段目転落を経験した。今年も平塚合宿に参加することになり、「関取だったら来られていなかった。良い意味で、この合宿を最後にしたい」。“復活”への覚悟を示した。

先場所は西幕下筆頭で5勝2敗とし、関取復帰を決めた。番付発表まで2日。「番付発表を迎えて正式に十両に上がって1人前になるので、ここからまたさらに気を引き締めていく。十両から新たなスタート」と見据えた。