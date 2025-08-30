Âç±«¤Ç´ÙË×¤Î¹ñÆ»249¹æ¤ÇÅ¾Íî¼ÖÎ¾¤ÎÅ±µîºî¶È ¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤ÇÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤òÄß¤ê¾å¤² ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô
º£·î12Æü¡¢Âç±«¤ÇÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»¤¬´ÙË×¤·¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¼Ö3Âæ¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Å¾Íî¤·¤¿¼ÖÎ¾¤òÅ±µî¤¹¤ëºî¶È¤¬£³£°Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡ÖÂç±«¤Ë¤è¤ë´ÙË×¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬º£¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö£²Âæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄß¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¤Î¹ñÆ»249¹æ¤Ç¤Ïº£·î12Æü¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ»Ï©¤¬30¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ÙË×¤·¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ3Âæ¤Î¼Ö¤¬Å¾Íî¡¢ÃËÀ3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÙË×¤¬µ¯¤¤¿Æ»Ï©¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢º£·î22Æü¤«¤é¸©¤¬24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÉüµìºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤Ê¤É¤Î¿¯ÆþÏ©¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Å¾Íî¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¸©ÃæÇ½ÅÐÅÚÌÚÁí¹ç»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤é¤¬¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö2Âæ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸©ÃæÇ½ÅÐÅÚÌÚÁí¹ç»öÌ³½ê¡¦°Ý»ý´ÉÍý²Ý ËÌÅÄ¾»Ç·¤µ¤ó¡Öº£¸å¤ÏÊøÍî¤·¤¿»Ä¤ëÅÚº½¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢Æ»Ï©¤òÀ¹¤êÅÚ¤·¤ÆÉüµì¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£µÞ¤¤¤ÇÉüµì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆ»Ï©Éüµì¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
