巨人キャベッジの“消極的走塁”を元阪神コーチも苦言「点を取れる時に取る野球をしないと、最後に痛い目に合うよ」

決勝打の裏で走塁に課題を残した巨人・キャベッジ

巨人は8月29日の阪神戦（甲子園）に4-3で勝利した。先発した山崎伊織が6回5安打1失点の好投で、自身3年連続の2桁10勝目。チームの連敗を4で止めた。

決勝打は6回、トレイ・キャベッジのバットから生まれた。1-1の1死満塁。阪神2番手のラファエル・ドリスの151キロをとらえ、右翼フェンス直撃の走者一掃打を放った。

ただ本人はスタンドインを確信していたのか、打球が大きく跳ね返ったのにもかかわらず、二塁どまり。そのため、ベンチの阿部慎之助監督も硬い表情を崩さなかった。仮に三塁まで進んでいれば、続く砂川リチャードの遊ゴロで本塁生還できた可能性もあった。

この消極的な走塁については、元阪神コーチも苦言を呈した。現役時代は阪急、オリックスで活躍し、阪神を含めセ・パ5球団で投手コーチを歴任した佐藤義則氏は8月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「やっぱり点を取れる時に取る野球をしないと、最後に痛い目に合うよ」と首をひねった。

3人の走者を返した打撃については「ここが勝敗（を決した場面）だと思う」と評価。同時に「しっかり走ってたら三塁まで行けてたんじゃないかな。で、その次の（リチャードの）ショートゴロでも3塁に行かないといけない」と厳しく指摘した。

その背景には、阪神の強さがある。「阪神は後半に点を取るケースがすごい多い」。佐藤氏の言葉通りに、8回は森下翔太、佐藤輝明が2者連続本塁打。1点差に迫られ「今後のゲームも、巨人の方が嫌がるかなという感じの終わり方だと思う」と分析した。