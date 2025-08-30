ラグビー元日本代表・堀江翔太、初愛車は33年前・マツダ“超希少セダン” おぎやはぎも驚き「珍しくないですか！」
ラグビー元日本代表の堀江翔太が、きょう30日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。アンコール放送となる今回は、堀江の独特すぎる“クセツヨ愛車”を紹介する。
【番組カット】33年前の車とは思えないきれいな色…堀江の”クセツヨ”初愛車であるマツダ”希少セダン”
社会人1年目で、本場ニュージーランドにラグビー留学。そこで手に入れた初の愛車は、1992年に登場したマツダのセダン。全高が低くスポーティーなボディに、ガラス面積を大きくとり、室内を開放的にするなど、スタイルと快適性を追求したモデル。販売期間わずか6年という短命のため、現在は超希少車となり、初回放送時、番組初登場の1台だった。
おぎやはぎも「珍しくないですか！」と興味津々で、矢作兼は「目（フロントライト）が離れているのがいいね」と絶賛。堀江が、この車を手に入れた経緯や価格を明かすと、おぎやはぎから「安くないですか？」とツッコまれる。
同車は、本気でオールブラックス入りを目指していた堀江が、その夢がついえた涙の瞬間を過ごした愛車だという。そして、この車もトラブル続きだったようで、「いい思い出が一つもない」と話す。堀江が同車で味わった“故障遍歴”とは。
その後も数々の新旧愛車たちが登場するが、車種も用途も“クセツヨ”。小木も「ちゃんとした車がないんだよね」とポツリとつぶやく。
