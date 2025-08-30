½äººÄ¹¡¢»ëÎÏ¸¡ººÃæ¤ËÀàÅðµ¿¤¤¡¡1Ëü±ßÈ´¤¼è¤ë¡¢¹Åç¸©·Ù
¡¡¹Åç¸©·Ù¤Ï30Æü¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤¤Ç»ëÎÏ¸¡ººÃæ¤À¤Ã¤¿¹Åç¸©ºß½»¤Î½÷À¡Ê78¡Ë¤ÎºâÉÛ¤«¤é¸½¶â1Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÃÝ¸¶½ð¤Î½äººÄ¹ÁýËÜ¿µÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¡áÆ±¸©Âçºê¾åÅçÄ®¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤¬Î¾ÌÜ¤Ç¸¡ººµ¡¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÈ´¤¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï6·î23Æü¸áÁ°9»þ55Ê¬¤´¤í¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝ¸¶½ðÂçºê¾åÅçÊ¬Ä£¼Ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤«¤é1Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡ºº¼¼¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤Î2¿Í¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤¬¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë1Ëü±ß»¥¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢Áë¸ý¤ÇÁêÃÌ¤·È¯³Ð¤·¤¿¡£8·îÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤¿¡£