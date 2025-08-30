『あんぱん』嵩、登美子の反応が気になり… 第111回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第111回（9月1日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】あの人がいない…新たな相関図を公開！
前回は、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）は引っ越しをして羽多子（江口のりこ）と同居生活を始める。そんな中、電話に出た羽多子が、嵩に来たラジオドラマの脚本の依頼を受けてしまう。焦る嵩にのぶが謝ると、嵩は何かを思い出し、ある絵を取り出す。嵩が語るストーリーに引き込まれたのぶは、子どもとお母さんの話だからと書くことをためらう嵩の背中を押す。翌日、嵩が書き上げた『やさしいライオン』がラジオから流れる――。
今回は、ラジオドラマ『やさしいライオン』は、たくさんの人の耳に届いていた。しかし、登美子（松嶋菜々子）の反応が気になり、浮かない顔の嵩（北村匠海）。のぶ（今田美桜）から事情を聞いた羽多子（江口のりこ）は、数日後、登美子を家に連れてくる。羽多子が『やさしいライオン』の話を切り出し、のぶは嵩の登美子への思いを伝える。だが、つれない態度の登美子は、帰ってきた嵩にも厳しい言葉を浴びせる。そんな登美子に羽多子が…!!
