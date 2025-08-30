小林礼奈、第2子妊娠で9年ぶり出産へ「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も」
タレントの小林礼奈（33）が30日、自身のブログを更新し、第2子を妊娠していることを報告した。現在妊娠5ヶ月で、出産は来年2月を予定しているという。
【写真】楽しそう！小林礼奈、夫と笑顔で2ショット
ブログでは「いつも応援ありがとうございます！この度、新しい命を授かりました。現在妊娠5ヶ月で、出産予定は2月を予定しております」と説明。
「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが…娘をいつも大事にしてくれる彼となら、楽しみながら乗り越えていけると思ってます！！」と伝えた。
また「去年の今頃は娘と二人暮らしでした。彼とも出会っていないので、赤ちゃんを授かるなんて…夢にも思わなかった」と振り返り、「9年ぶりの出産。シングルマザーのとき、幼い娘から『兄弟が欲しい』と言われたこともありましたが…。そんな事起こるわけがないので。一度はお姉ちゃんになる事を諦めさせた事もありました」と告白。
「娘も小学校3年生になった今『お姉ちゃんになる』という事がまた幼い頃の気持ちとは変わってると思うけど（幼い頃散々諦めさせたこともあり） 私の身体を気にかけてくれたり、お友達に話してみたりと、少しずつ心の準備ができているみたいです！」とつづった。
エコー写真もアップしながら「心臓が動いていたり、足をバタバタさせていたり。すでに人の形をしていてとっても可愛いです。どうか私たち家族を温かく見守ってくれたら幸いです」と呼びかけた。
小林は、2016年6月に流れ星☆たきうえと結婚。同年9月に第1子となる長女を出産したが、2020年10月にブログを通じて離婚を発表した。25年6月末に本日6月30日、婚姻届を提出しに行きまして…私たち、結婚して夫婦になりました」と報告していた。
【写真】楽しそう！小林礼奈、夫と笑顔で2ショット
ブログでは「いつも応援ありがとうございます！この度、新しい命を授かりました。現在妊娠5ヶ月で、出産予定は2月を予定しております」と説明。
「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが…娘をいつも大事にしてくれる彼となら、楽しみながら乗り越えていけると思ってます！！」と伝えた。
「娘も小学校3年生になった今『お姉ちゃんになる』という事がまた幼い頃の気持ちとは変わってると思うけど（幼い頃散々諦めさせたこともあり） 私の身体を気にかけてくれたり、お友達に話してみたりと、少しずつ心の準備ができているみたいです！」とつづった。
エコー写真もアップしながら「心臓が動いていたり、足をバタバタさせていたり。すでに人の形をしていてとっても可愛いです。どうか私たち家族を温かく見守ってくれたら幸いです」と呼びかけた。
小林は、2016年6月に流れ星☆たきうえと結婚。同年9月に第1子となる長女を出産したが、2020年10月にブログを通じて離婚を発表した。25年6月末に本日6月30日、婚姻届を提出しに行きまして…私たち、結婚して夫婦になりました」と報告していた。