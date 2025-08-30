マニアも選べず2色買い！【しまむら】着回し力すんごい♡「セットアイテム」

コーデの主役になる華やかさがありながら、着まわし力も優秀なアイテムがあると、一気におしゃれ度もアップしそう。そこで今回は【しまむら】でゲットしたい「セットアイテム」をご紹介します。おしゃれなママコーデを提案する@naa.gramさんが、2色買いするほどのアイテムは必見です。

さっと着て即おしゃれなセットアイテム

【しまむら】「YUMビスチェ + ナロSK90」\2,420（税込）

ギャザーが入ったビスチェと、ナロースカートがセットになったアイテム。ふわっとしたビスチェのシルエットとナロースカートのバランスがよく、セットで着るだけでおしゃれ見えが叶いそう。インナーしだいでは季節を跨いで使えるかも。上下を別々にヘビロテできる点も高ポイント。

ブラウンで作るきれカジスタイル

こちらは色違いのブラウン。ビスチェをスカートに重ね、ハイウエスト × メリハリシルエットを強調できそうなデザインに。シンプルなトップスを合わせるだけでサマ見えしそうな、技ありコーデです。ゴールド系のアクセや小物を合わせると、よりエレガントな着こなしを狙えるのでおすすめです。

