25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¤¢¤È2¿Í¤Î¿·ÀïÎÏ³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¡£¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ìÊÄËë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÈà¤é¤Î³ÍÆÀ¤ò³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Øthe Telegraph¡Ù¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬º£¸å¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë1²¯3000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó258²¯±ß¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ËÄó¼¨¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¤¥µ¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á³Û¤Ï1²¯5000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ìÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡¢ÂåÌò¤È¤Ê¤ë¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç³ÍÆÀÇ»¸ü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÎÂè1¥ª¥Õ¥¡¡¼¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¥°¥¨¥¤¤À¤¬¡¢¡ØTheGuardian¡Ù¤Ç¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬¡ÖÈà¤ÎÂåÌò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤ÈÈ¯¸À¡¢»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¥¹¤ÏCB¤È¤·¤Æ¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Î¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥ô¥©³ÍÆÀ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¥°¥¨¥¤¤ÎÂåÌò¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Êä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¨ÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¢¥«¥ó¥¸¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¸½¾õ¹ç°Õ¤ÎÊóÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥ºÅù¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤òÊ£¿ô¿Í³ÍÆÀ¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥Þ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¶î¤±¹þ¤ß¤Ç»Ä¤ê2¿Í¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£