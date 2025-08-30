MLBは各チーム30試合を切り、シーズンも佳境。優勝争いの行方とともにタイトル争いも注目されます。

ナ・リーグの首位打者争いは、打率3割台が1人のみ。現地時間29日、ドジャースのフレディ・フリーマン選手がダイヤモンドバックス戦で3打数無安打1四球で、今季打率.300へ。

フィリーズのトレー・ターナー選手が打率.297、ブリュワーズのサル・フリリック選手が打率.294となっており、フリーマン選手がリーグ唯一の3割打者でトップをキープしています。

9月で36歳となるドジャースの主軸は、過去8度3割超えを記録。通算2403安打を放ち、通算打率.300をマーク。2022年に打率.325でトップと1厘差でタイトルを逃しており、キャリア発の首位打者に期待がかかります。

一方、4年連続首位打者を目指すパドレスのルイス・アラエス選手は、打率.283でトップ10圏外の14位。昨季打率2位のドジャースの大谷翔平選手は、打率.278で16位となっています。大谷選手は昨季、9月18日時点で打率.287でしたが、「50/50」を達成したゲームで6打数6安打を放つなど、ラスト12試合で安打を量産。そのうち5試合で3安打以上を放つなど、最終的に打率.310まで急上昇させました。

▽ナ・リーグ打率トップ51位 .300 F.フリーマン(ドジャース)2位 .297 T.ターナー(フィリーズ)3位 .294 S.フリリック(ブリュワーズ)4位 .292 W.スミス(ドジャース)5位 .292 N.ホーナー(カブス)