アイドルグループ・Juice＝Juice（ジュース・ジュース）の楽曲「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの？」のミュージックビデオ（MV）の再生回数が30日、1000万回を突破した。午後3時45分の時点で視聴数は1000万29回と表示されている。



【写真】「ひとそれ」MVの冒頭、再生回数は1000万回を突破した

同曲は2019年6月5日発売のグループ12作目のシングル。「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの？」（略称『ひとそれ』）と初代リーダー・宮崎由加（31）の卒業曲「25歳永遠説」の両A面だった。作詞・作曲はシンガー・ソングライターの山崎あおいが担当した。足かけ6年で大台を突破した形だ。



今回1000万回を突破したのは「Promotion Edit」で、冒頭の歌い出しは、現在はソロで活動し、上演中のミュージカル「四月は君の嘘」ではヒロイン・宮園かをり役を演じている宮本佳林（26）が担当している。実は現リーダー・段原瑠々（24）が歌い出しを担当する「リリック・ビデオ」バージョンのMVもあり、こちらは77万回再生となっている。



グループは卒業・加入を繰り返し、「ひとそれ」発売当時のメンバーで残っているのは段原のみとなっている。今年は新メンバー・林仁愛（にいな＝14）が加入。10月8日には両A面のニューシングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」を発売する。11月19日には秋ツアーのファイナル、日本武道館公演も決定している。



（よろず～ニュース編集部）