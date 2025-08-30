¡Ötimelesz¤ËÍê¤ê¤¹¤®¡×»ûÀ¾Âó¿Í¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤âÏÃÂêÀè¹Ô¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¡Ö¾¦¶È½¤¬¤Ò¤É¤¤¡×¤È»¿ÈÝ
¡¡ÃËÀ8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Øtimelesz¡Ù¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¸ø³«¤Î·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¡¦²Ï¿¹Àµ¼£»á¤Î½é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ìÄ¹ÊÔºîÉÊ¤Ç¡¢¼ã¤Å·ºÍµ¯¶È²È¤Î²Í¿À·æ¡Ê¤«¤¬¤ß¡¦¤¹¤°¤ë¡ËÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ö2008Ç¯¡¢14ºÐ¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¡£ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤Û¤«¡¢ÉñÂæ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡Ù¤ò·Ð¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡È¹ñÌ±¤Î¸µ¥«¥ì¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï140Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£Â¿¤¯¤Î»¨»ï¤ÇÉ½»æ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤âÇ¼ÆÀ¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡Ô¥¿¥¤¥×¥í¸å¤ËÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¿¥¤¥×¥íÁ°¤Î»Å»ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æº£¸«¤¨¤Æ¤ëÂç¤¤¤»Å»ö¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ê¹¥¤¤¤¤¤è¤Ê¤¡¡Õ
¡¡Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢
¡ÔÏÃÂêºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¡ÖÀ¼Í¥Ä©Àï¡×¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤Í¡Õ
¡Ô±é¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¤äÅ¬À¤òÌµ»ë¤·¤¿ÇÛÌò¤ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¿®¼Ô¡×°Ê³°¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤¤Î¿ÍÁª¤Ç¤¬¤Ã¤«¤ê¡Õ
¡Ôtimelesz¤ËÍê¤ê¤¹¤®¡Õ¡Ô¾¦¶È½¤¬¤Ò¤É¤¤¡Õ
¡¡¤È¡¢ÏÃÂêÀÀè¹Ô¤Îµ¯ÍÑ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤äµÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ËÜ¶È¤ÎÀ¼Í¥°Ê¾å¤ËºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ØTIME/¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Û¤É¹óÉ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊ¤ä»ûÀ¾¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ö²Ï¿¹´ÆÆÄ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·à¾ìºîÉÊ¤Ïº£²ó¤¬½é¤Ç¤¹¡£»ûÀ¾¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ï²Ï¿¹´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÇÛµë²ñ¼Ò¤Î´üÂÔ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÏÃÂêÀ¤À¤±¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿»ûÀ¾¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¸ø³«¸å¤ËÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¡ª