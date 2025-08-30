アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理のもぐもぐショットに、ファンがもん絶している。

３０日にインスタグラムで「＃推し上司 ドラマ撮影の日々です。束の間の休憩時間にヘアメイクさんとアップルパイ」と書き始めると、アップルパイを頬張る姿のオフショット複数枚を披露。口に“お弁当”を付けた写真などもアップし「＃タベルスズキ」のハッシュタグをつけた。

「とてつもなく忙しい日々の中撮影に来ている今回の推しが、自分の出ないシーンの時間を縫って色々差し入れてくれてそっと撮影現場へと消えてゆきました...優男... ありがたく頂戴して、血糖値爆上がりで少し昼寝をするという幸せなお昼でした」と続けた。

この投稿にファンからは「美味（おい）しそうにアップルパイ食べてる愛理ちゃん可愛すぎるぅです」「相変わらず口の横に付いちゃう所がかわいくて」「愛理ちゃんあざとかわいいすぎるよ」「お顔がちっこ過ぎてアップルパイがデカデカサイズに見えるっ」「可愛いうえに『可愛い』を作れるから強い…強すぎる…」「タベルスズキ最高だよ」といったコメントが寄せられている。